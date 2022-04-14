İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarından Kiey krizi ile insani yardım görüşmesi

İran'ın savaşa karşı duruşuna değinen Emir Abdullahiyan, siyasi çözüm yolu ve diplomatik müzakerelerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak taraflar arasındaki müzakerelerin istikrar ve barışla sonuçlanmasını umuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Ukrayna'ya sağlık ekipleri göndermeye hazır olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, ''Diplomatik temsilciliklerle İran İslam Cumhuriyeti2nin Kiev Büyükelçiliği'nin güvenliğinin tam sağlanması gerkemketedir'' diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ise bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın savaş karşıtı görüşlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Ukrayna devleti diplomatik misyonların güvenliğinin korunması için elinden geleni yapacak'' dedi.

ülkesinin savaş ve çatışmanın durdurulmasından yana olduğunu vurgulayan Kuleba, İranlı meslektaşı ile görüşmelerin sürmesine sıcak baktığını ve ikili ilişkilerin çeşitli alan ve düzeylerde gelişmesini umduğunu kaydetti.

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