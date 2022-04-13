İran Milli Futsal Takımı Kırgızistan'a karşı gol oldu yağdı

2022 Asya Milletler Kupası Elemelerindeki son maçında Kırgızistan'ın başenti Bişkek'te ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelen Millilerimiz, maçı 8-1 tamamladı.

Vahid Şemsayi teknik direktörülüğünde Millilerimiz ikinci yarıda daha iyi performans göstererek 6 gol daha attı.

Hüseyin Tayyibi, Murzata İzzeti, Said Ahmed Abbasi, Muhammed Hüseyin Dirahşanı, Mesut Abbasi, Mesut Yusuf ve Alirıza Rafipur (2 gol) İran'ın maçtaki golcüleriydi.

İran daha önce de Maldivler ve Türkmenistan'a galip gelmişti. Şemsayi'nin öğrencileri böylelikle 9 puan kazanarak Asya Milletler Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Türkmenistan da bundan önceki maçta Maldivler'i 7-0'lik skorla mağlup ederek İran'ın ardından gruptaki ikinci takım olarak Asya Milletler Kupası'n katılma kotasını kazanmayı başardı.

Asya Milletler Kupası Ekim ayında Kuveyt'in ev sahipliğinde üzenlenecek.

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