Nükleer Müzakerelerde iş rayında

Ülke üst düzey yetkililerini kabul eden Ayetullah Hamanei, ''Planlamalarınızda Nükleer Müzakereler'i beklemeyin ve işinizi yapın. Müzakerelerin olumlu, yarı olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde sizin işinizin aksamaması gerekiyor. Kendi işinizi yapın'' diye konuştu.

Devrim Lideri konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Müzakerelerde süreç iyice ilerliyor ve müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı ile Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ni müzakere konusunda bilgilendirerek kararlar alıyor ve ilerliyorlar.

Müzakere heyetimiz bugüne kadar karşı tarafın yayılmacı ve çok yüksek taleplerine karşı direnmiş ve inşallah bu böyle sürecek.

Yetkilileri eleştirmenin sakıncası yok ancak bu eleştirinin iyimser ve kötü niyet olmaksızın yapılması gerekmektedir. Cephede ve ön sırada yer alan birisine kötü niyet duyulmamalıdır. Bunu bütün hükümetlerde dile getirdim. Eleştirinin iyimserlikle yapılması ve halkı ümitsizliğe kaptırmaması zorunludur.

Taahhütlerine uymayan taraf, karşı taraftır. Şimdi de bu taahhütsüzlüklerinin ortasında çıkmaza girmişlerdir. Ancak biz çıkmaza girmedik''.

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