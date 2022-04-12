Afganistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakıanlığı'na çağrıldı

Genel Müdürü hükümetlerin diplomatik tesislerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluklarını hatılatarak, İran misyonlarına saldırı düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

İranlı yetkili ayrıca Afganistan Maslahatgüzarına İran'ın Afganistan'daki misyonlarının konsolosluk bölümlerinin Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran misyonlarının güvenliğini tam olarak sağlayıncaya kadar faaliyetlerini aslıya aldığını ifade etti.

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