12 Nis 2022 00:15
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Asya Güreş Şampiyonası'nda İran'dan 4 hakem görev yapacak

Asya Güreş Şampiyonası'nda İran'dan 4 hakem görev yapacak

Tahran, İRNA- Moğolistan'da düzenlenecek 2022 Asya Yetişkinler Güreş Şampiyonası'nda İran'dan 4 hakemin görev yapacağı duyuruldu.

2022 Asya Yetişkinler Güreş Şampiyonası 19-24 Nisan tarihleri arasında Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenecek.

Son zamanlarda Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu üyeliğine seçilen İran Hakem Komisyonu Başkanı Muhammed Musallayipur, tarafsız hakem olarak Birlik tarafından bu müsabakalara davet edildi.

Öte yandan ülkemizin S1 derecesine sahip Olimpiyat hakemleri Nima Sadıki, Said Abbasi ve Mehdi Beşirzade de bu yarışmalarda hakemlik yapacak.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

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