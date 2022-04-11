Asya Güreş Şampiyonası'nda İran'dan 4 hakem görev yapacak

2022 Asya Yetişkinler Güreş Şampiyonası 19-24 Nisan tarihleri arasında Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenecek.

Son zamanlarda Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu üyeliğine seçilen İran Hakem Komisyonu Başkanı Muhammed Musallayipur, tarafsız hakem olarak Birlik tarafından bu müsabakalara davet edildi.

Öte yandan ülkemizin S1 derecesine sahip Olimpiyat hakemleri Nima Sadıki, Said Abbasi ve Mehdi Beşirzade de bu yarışmalarda hakemlik yapacak.

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