ABD'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Los Angeles Times'ın haberine göre Cedar Rapids Emniyet Müdürü Wayne German konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''1:30 sularında 2 silahlı saldırgan, restorana 12 kez kurşun sıktı. Daha önceki olay nedeniyle restoran dışında bulunan polis memurları hızla olay yerine geldi ancak 100-150 kişi telaşa kapılarak restorandan çıktı'' diye belirtti.

Yaralılardan birininn durumunun ağır olduğuna değinen German, saldırganların müşterilerle birlikte lokantan çıktığını ve polisin saldırganları takip etmesine rağmen henüz kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.

Dün de ABD medyasında çıkan haberlere göre Georgia eyaletinde bir atış meydanında çıkan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve atış meydanındaki silahların çalındığı ifade edildi.

Joe Biden'in göreve gelmesinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Amerikalı uzmanlar, bu ülkede silahlı şiddet olaylarının en büyük sorunlardan biri olduğunu ve bu şiddet olaylarının ABD'de kontrolden çıktığını belirtmektedir.

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