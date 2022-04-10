Norveç Savunma Bakanı Yasa Dışı İlişkilerinin Ortaya Çıkmasından Dolayı İstifa Etmek Zorunda Kaldı

Norveç Başbakanı Cumartesi gecesi bir basın toplantısında hükumetinin Savunma Bakanı Enosken’in istifasını kabul ettiği açıkladıktan sonra “Bu meselenin ortaya çıkmasının ardından bu gerekli bir karardı.” ifadelerini kullandı.



Liseli bir kızla yasak ilişkisinin ortaya çıkmasından dolayı istifa eden 67 yaşındaki Norveç Savunma Bakanı Enosken NTB haber ajansıyla röportajında “Ben birçok yanlış karar aldığımdan ve bu kararlarımın başka insanların hayatının zorlaşmasına sebep olduğundan dolayı koşulsuz şartsız özür dilemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.



Yerel gazetelerde yer alan bilgilere göre Enosken 2005 yılında 18 yaşındaki bir liseli kızla yasa dışı ilişkisini başlattı. Şu an 30 yaşında olan kız yaptığı bir röportajda politikaya olan ilgisinden dolayı Enosken’le yakınlaştığını ifade etti.



Norveç Başbakanı Enosken’in yasadışı ilişkisinden haberi olmadığını belirterek “Bu meseleden haberdar olsaydım farklı bir karar alabilirdim.” dedi.









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