Siyonistler Bölgedeki Güvensizliğinin Köküdür

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesinde iki taraflı meseleler ve başta Suriye, Filistin topraklarındaki gelişmeler ve Viyana müzakereleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişi yaptı.



Dışişleri Bakanı Abdullahiyan iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirerek ticari ve ekonomik ilişkilerin artması gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan tüm alanlarda ilişkilerimizin gelişmesi için hiçbir kısıtlama söz konusu değildir.



Emir Abdullahiyan Yemen krizine ilişkin, Yemen’de geçici ateşkesin hakim olmasının iyi bir gelişme olduğunu beyan ederek Yemen’e karşı uygulanan insani kuşatmanın bir an evvel kaldırılmasını ve tüm Yemenli taraflardan oluşan siyasi müzakerelerin gerçekleşmesini umduğunu söyledi.



İran Dışişleri Bakanı iki ülkenin ortaklıklarına değinerek “Biz İran İslam Cumhuriyeti olarak bölgedeki komşularımız ve BAE için hayıt, güvenlik ve gelişmek dışında bir şey istemiyoruz. Ancak Siyonistler her zaman bölge güvensizliğinin kökü olmuştur ve şimdi de öyle olmaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.



Emir Abdullahiyan Siyonist rejiminin bölgedeki varlığının tüm bölge ülkeleri için bir tehdit olduğunu belirterek “Krizlerin nedeni olan etkenlerin bölgemizde basacak bir yer bulup kalıcı olmasına izin vermemeliyiz.” şeklinde konuştu.



BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan da bölgenin yeni durumuna dair “Geçtiğimiz haftalarda bölgedeki koşulların iyiye doğru gittiğine tanıklık ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın BAE ziyareti ve öte yandan Yemen’de geçici ateşkesin başlaması tüm taraflar için gelişimi ve ilerlemesi ve gerginlikten uzak durması için iyi bir fırsat oluşturmuştur.” dedi.



bin Zayid Al Nahyan söz konusu telefon görüşmesinde “Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir tarafa bu ülkenin topraklarından komşu ülkelerimizin güvenliğine karşı bir eylemde bulunmasına izin vermeyecek.” ifadelerini kullandı.









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