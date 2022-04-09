Savunma sanayi güçlü İran'ın geleceğinin inşasında sorumlu bir rol ifa edecek

Savunma Bakanlığı personeli ile bir araya gelen General Aştiyan, Devrim Lideri'nin liderliği altında hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''İran İslam Cumhuriyeti Devleti tarih boyunca şehit olanların kanına sayesinde ayakta olmuştur. Devrimci İran halkına dayanarak ve İmam Humeyni ile Devrim Lideri'nin dahi liderliği sayesinde bu ağaç büyümüş ve büyük bir nimet olarak Allah'ın bunu bize verdiği için şükranlarımızı sunmalıyız'' diye konuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin Devrim Lideri'nin askerleri olarak İslami toplumun güçlenmesinde önemli rol üstlendiklerinin altını çizen General Aştiyani, ''Bizim kültürümüzün kökü Aşura kültürüne dayanmaktadır. Bu yüzden Savunma sanayi güçlü İran'ın geleceğinin inşsında sorumlu bir rol ifa edecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya mazlumlarının gözünün İran devletinde olduğuna dikkati çeken General Aştiyani, ''Bugün İslami toplumun zülme karşı gösterdiği direniş ve düşüncesi, dünya halklarına umut kaynağı olmuş ve yeni İslam uygarlığının oluşması ve gelişmesi için zemin hazırlamıştır'' ifadesine yer verdi.

General Aştiyani, ''Kur'an ile din alimleri ve rivayetler ile hadisleri dinleyerek hedefe ulaşabiliriz'' diye ekledi.

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