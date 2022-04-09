45 Polonyalı diplomat Rusya’dan Sınır Dışı Edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bu ülkedeki 45 Polonyalı diplomatın Polonya’nın kararına karşılık olarak sınır dışı edileceğini bildirdi.
Polonya 23 Mart Çarşamba günü 45 Rus diplomatını “Casusluk” suçlamasıyla sınır dışı etti.
Polonya İçişileri Bakanı kendi Twitter hesabında Polonya’nın bu ülkede bulunan ve diplotaik konumunu olumsuz yönde kullanan “45 Rus Ajan”ın sınır dışı edildiğini bildirmişti. Polonyalı yetkili “Rusya’nın ülkemizdeki gizli servis unsurlarına engel olacağız” ifadesini kullanmıştı.
Polonya’nın söz konusu kararından 17 gün sonra Rusya’da Polonya’nın bu eylemini telafi ederek 45 Polonya diplomatını sınır dışı edeceğini bildirdi.
Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki ilişki Ukrayna savaşından sonra olumsuz yönde etkilendi.
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Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı 45 Polonyalı diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bu ülkedeki 45 Polonyalı diplomatın Polonya’nın kararına karşılık olarak sınır dışı edileceğini bildirdi.
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