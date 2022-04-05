FIFA Başkanı'ndan İran'ın Dünya Kupası'ndan eleneceği yönündeki habere tepki

İran'ın Lübnan maçında kadınların stada alınmaması sonrası 2022 Dünya Kupası'na katılamayacağı yönünde medyada tekrar yayınlanan söylentilerin ardından İtalya'nın İran'ın yerine bu yarışmalara katılacağı haberleri yayınlanma başlandı.

Buna rağmen FIFA İcra Üyesi Evelina Christailin'in bu haberleri yalanlamasının ardından İtalyanların bu ümitleri boşa çıktı.

Şimdi de FIFA Başkanı Gianni İnfantino, İtalya'nın İran'ın yerine FIFA Dünya Kupası'na katılacağı söylentileri reddederek, ''Lütfen gelin ciddi olalım'' dedi.

İnfantino daha önce İtalya'nın ikinci kez peş peşe Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ağladığını belirtmiştir.

O ayrıca Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenme ihtimalinin kuvvelendiğini açıkladı.

İnfantino bu konuda şunları söyledi:

''Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi konusundan bahsederken, bu kupanın oluşturduğu hava olaüanüstü. İtalya hemen hemen bütün Dünya Kupalarında yer almıştır. Diğer ülkeler de bu yarışmalara katılmak istiyor ve bu ülkelere ümit vermek yaşamsal önem taşımaktadır.

Parçalanmış günümüz dünyasında birlik ve spor için gelin daha fazla fırsatlar elde edelim. Halihazırda en iyi futbolcular, en iyi liglerde top koştururken, diğer futbolcular inzivada''.

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