Irak Elektrik Bakanı: Yıllarca İran gazına ihtiyacımız olack

Bir televizyon kanalında konuşan Kerim, Arap ülkelerinin elektrik tarifilerini kabul etmediklerini ifade ederek, ''İran gazı Irak için uygun ve fiyatı da kabul edilebilir düzeyde, bu yüzden yıllarca İran gazına ihtiyaç duyacağız'' diye belirtti.

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'la yaptıkları anlaşmalara değinen Kerin, ''Başta Arap ülkeleri olmak üzere bu ülkeler ile enerji fiyatı konusunda henüz anlaşmaya varmadık. Türkiye elektrik ağının Musul'a bağlanmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Irak'taki elektrik santrallerinin çoğu İran gazı ile bağımlıdır

Irak'ın yıllık 35 bin megavat elektriğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kerim, IŞİD teröristlerinin bıraktığı enkaz sonucu elektrik santrallerinin onarımı için 6 milyar dolar sermayenin gerekli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa İbadi, el-Ahd News'e yaptığı açıklamada, elektrik temininin son aylarda iyileştiğini ifade ederek, İran'ın Irak elektrik santrallerine gaz enjekte edilmesinin günlük 8 milyon metreküpten 25 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

Şubat ayının son günlerde İran ve Irak Petrol Bakanları, İran'ın Irak'a gaz ihracatının artırılması ve bu ülkenin İran'a olan doğalgaz borucunun ödenmesi meselesini masaya yatırmıştı.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü ise Mart ayının başında Irak heyetinin Tahran ziyareti sırasında bu heyette yer almıştı.

Irak üst düzey heyetlerinin İran'dan gerekli doğalgazın alınması için İran'a ziyaret gerçekleştireceklerini dile getiren İbadi, 'İran'la İran'ın Irak'a gaz ihracatının eski seviyesine dönmesi için görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Irak Başbakanı'nın 3 yıl için İran'a olan borcumuzun ödenmesi için talimat vermesini umuyoruz'' diye ekledi.

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