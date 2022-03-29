Dünyanın en büyük gaz sahasından 360 milyar dolar elde edildi

Güney Pars sahası, İran'ın güney kıyısından 100 km açıkta, Fars Körfezi'nde İran ile Katar arasındaki ortak deniz sınırı hattında yer alan dünyanın en büyük bağımsız gaz kaynaklarından biridir.

Tek başına dünyanın gaz kaynaklarının yüzde sekizine sahip Güney Pars'taki ilk arama kuyusu 1990 yılında gaza ulaştı ve 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatını içeren bu sahanın gelişimi 1997 yılında İran tarafından başlatıldı.

Güney Pars ortak sahasının geliştirilmesi Total, Gazprom ve Petronas ile Güney Pars Faz 2 ve 3 sözleşmelerinin imzalanmasıyla resmi olarak yürürlüğe girdi.

İran dünyanın en büyük ortak gaz sahası olarak Güney Pars fazlarını geliştirmeye başlarken, Katar alanın diğer tarafında yani Kuzey Kubbe olarak bilinen sahada çalışıyordu.

İran şu anda bu ortak sahadan günde 700 milyon metreküpten fazla gaz üretirken, Katar'ın üretimi günde 600 milyon metreküpe bile ulaşmıyor.

İran'ın Güney Pars'ın 11. fazının işletilmesiyle birlikte gaz üretimindeki artışı Katar'a gaz göçünün tersine dönmesine neden oldu ve İran gelecekte kümülatif çekilmesini bu ortak alandan toplayabilir.

Güney Pars ortak sahasının haritasına bakıldığında, saha alanının sadece yaklaşık üçte birinin İran sularında ve üçte ikisinin Katar sularında olduğu görülmektedir. Aslında İran, kuyu geliştirmek, sondaj yapmak ve platform kurmak için daha az alana sahip olmasına rağmen, rakibi ve komşusundan günlük üretimini artırmayı başardı.

İran'ın şu anda Güney Pars'taki üretilen gazın 13 rafineride işlenmek üzere 5 bin 800 kilometrelik bir boru hattıyla taşındığı 37 üretim platformu var.

Geçen yıl Güney Pars'tan gaz üretim rekoru yılın soğuk koşullarında kırılmış ve bu sahadan günlük 705 milyon metreküp gaz çıkarılmıştı.

Güney Pars'taki gaz üretim hacmi nedeniyle, şu anda ülkenin gaz üretim kapasitesinin yaklaşık %70'i bu ortak alanla ilgilidir.

İran'ın şu ana kadar Güney Pars'a yaptığı 81 milyar dolarlık yatırım düşünüldüğünde, bu ortak sahadan kümülatif gaz çıkarımı 2 trilyon metreküpe ulaştı. Ayrıca şu ana kadar Güney Pars'tan 2.5 milyar varil gaz kondensatı çıkarıldı.

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