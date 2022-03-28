Meraga Üniversitesi ile Iğdır üniversitesi arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

İRNA'ya konuşan Zadşekuriyan, "Bu mutabakat zaptına göre, ortak araştırma projeleri için öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında işbirliği, uluslararası öğrencileri çekmek ve ortak atölye çalışmaları ile kurslar düzenlemek gündemde olacak" dedi.

Öğrenci-üniversite değişimleri için lisans alınması gerekliliği ile ilgili olarak Zadşekuriyan, "Bu işbirliği zaptının imzalanmasından sonra gerekli lisansların alınması Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sürdürülecektir. Iğdır Üniversitesi ile işbirliği alanını tarım alanında çok önemli olarak görüyoruz ve bu Mutabakat Zaptı'ndaki ikili hedeflere ulaşılmasını umuyoruz'' diye ekledi.

Yaklaşık 3.600 erkek ve kız öğrencinin okuduğu Meraga Üniversitesi'nde dört doktora programı, 26 yüksek lisans programı, 18 tam zamanlı lisans derecesi, iki yarı zamanlı lisans derecesi ve bir ön lisans derecesinde eğitim verilmektedir.

1991 yılında bir ziraat okulu olarak faaliyetlerine başlayan Meraga Üniversitesi, 2012 yılında üniversite düzeyine yükseltildi ve şu anda temel bilimler, tarım, beşeri bilimler ve teknik ve mühendislik olmak üzere dört fakülteye sahip.

19 Ağustos 2019'da Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Tebriz Üniversitesi ile Iğdır Üniversitesi arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurmuştu.

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