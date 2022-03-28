Biden'dan Rusya'da rejim değişikliğ konusunda geri adım

Biden, bir muhabirin Rusya'da hükümet değişikliği isteyip istemediğine ilişkin sorusuna yanıt olarak "hayır" cevabını verdi.

Biden Polonya'nın başkenti Varşova'daki Kraliyet Sarayı'nda Cumartesi gecesi CNN'de canlı yayınlanan konuşmasında, Rusya'da hükümet değişikliği çağrısında bulunmuş ve Putin'in iktidarda kalmayabileceğini belirterek, ''Allah aşkına bu adam iktidarda kalamaz" demişti.

Tek suçlunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu vurgulayan Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek demokrasiyi boğduğunu söylemişti.

CNN, bunun Biden'ın Putin'e yönelik en güçlü eleştirisi olduğunu ve ABD'nin Rusya'ya yönelik ana yaklaşımında bir değişiklik olduğunu bildirdi.

Daha önce ABD'li yetkililer, Rusya'daki hükümeti değiştirme niyetinde olmadıklarını belirtmişlerdi. Biden'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray yaptığı ayrı bir açıklamada Biden'ın Rusya'daki rejimi değiştirme niyetinde olmadıklarını kaydetti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın o açıklaması, Putin'in komşularına veya bölgeye karşı güç kullanmasına izin verilmemesi gerektiği anlamına geliyordu. Biden, Putin'in Rusya'daki gücünden veya rejim değişikliğinden bahsetmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat'ta Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdı ve Batı'nın Moskova'nın güvenlik endişelerine kayıtsız kalmasını eleştirdi.

Üç gün sonra, 24 Şubat Perşembe günü Putin, Ukrayna'ya karşı, gergin Moskova-Kiev ilişkilerini askeri bir çatışmaya dönüştüren "özel bir operasyon" başlattı.

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