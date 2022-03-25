Çin’den Washington’a "Askeri-Biyolojik Faaliyetlerine Dair Açıklık Getir" Çağrısı

Çin Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerine ilişkin “Washington’un ülke dışındaki askeri ve biyolojik faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunması ve bu konuyla ilgili farklı açılardan gerekli araştırmaların yapılmasını kabul etmelidir.” ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bildirinin devamında Rusya’nın Çin’den destek talebinde bulunduğu iddiaları reddederek Çin yetkililerinin Moskova’nın Ukrayna’ya karşı gerçekleştirdiği askeri operasyondan, saldırı gerçekleşmeden önce haberdar olduğu iddiasını da yalanladı.
Çin’in Washington Büyükelçisi de 4 gün önce yaptığı bir açıklamada Pekin’in Rusya’ya silah gönderdiği iddiasını yalanlamıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bundan önce yaptığı bir konuşmada ABD’nin Çin’in Rusya’ya karşı olası bir askeri teçhizat desteği sağlamasından endişe duyduklarını duyurmuştu.
Öte yandan dün düzenlenen NATO olağanüstü oturumundan sonra 30 NATO üyesi ülke liderinin anlaştığı konular NATO Genel Sekreteri Jens Stolenberg tarafından açıklandı. Stolenberg basın toplantısına yaptığı açıklamada “Ayrıca Çin’e sahip olduğu potansiyeli Rusya’ya yardım etmek için kullanmaması gerektiğine dair uyarı yapıyoruz.” ifadelerine yer vermişti.
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Tahran, İRNA- Çin Savunma Bakanlığı yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerinin belirsiz olduğunu belirterek söz konusu faaliyetlerin görmezden gelinmesi mümkün olmayan güvenlik tehlikeleri doğurabileceğini bildirdi.
Çin Savunma Bakanlığı Perşembe gecesi yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerine ilişkin “Washington’un ülke dışındaki askeri ve biyolojik faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunması ve bu konuyla ilgili farklı açılardan gerekli araştırmaların yapılmasını kabul etmelidir.” ifadelerini kullandı.
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