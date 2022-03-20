Meclis Başkanı'ndan Nevruz uygarlığı ülkelerindeki meslektaşlarına Nevruz mesajı

Mesajın metni aşağıdaki gibidir:

Saygılarımla

Baharın gelişi ve kadim Nevruz Bayramı dolayısıyla sizi ve Meclis'teki değerli meslektaşlarınızı içtenlikle tebrik ediyorum.

Bahar, doğanın yeniden doğuşunun başlangıcı, bolluk, tazelik ve taravet mevsimidir. Zengin ve kadim bir kültür anıtı olan Nevruz, dostluk, sevgi ve empatinin simgesidir. Umarım bir dahaki sene tüm milletler için kalıcı barış, huzur ve güvenlik dolu bir yıl olsun.

Bugün dünya, milletler ve farklı toplumların seçkinleri arasında diyalog, işbirliği ve etkileşime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu arada, milletlerin temsilcileri olarak parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada kalıcı barış ve istikrarın yaratılmasında önemli bir role sahiptir.

Bu fırsatı değerlendirerek, İslami Şura Meclisi'nin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini yükseltmeye hazır olduğunu vurgulamak istiyorum.

Sonuç olarak, size, değerli milletvekilleri ile vatandaşlarınız için daha fazla refah, bereket ve ilerleme kaydedilen bir yıl diliyorum.

İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammedbakır Kalibaf''.

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