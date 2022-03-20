Ürdünlü ve Cezayirli sporcular, Siyonist rejimi prosteto ederek Bahreyn'deki spor karşılaşmasına katılmayı reddetti

Ürdün Kickboks Federasyonu antrenörü Muhammed Al-Suud ve Cezayir Full Contact ve Kickboks takımının koçu İbrahim Sarkama bu spor karşılaşmasına katılmaktan vazgeçti.

Antrenör İbrahim Sarkama yarışmalatdan çekildiğini doğrulayarak Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Normalleşmeye hayır" ifadesini yazdı.

Bu bağlamda Ürdün Kickboks Federasyonu Başkanı Sami Al-vahş, 'Dört Ürdünlü antrenörün Bahrey'de düzenlenen bu uluslararası kursa katılmayı reddettiler'' ifadesini kullandı.

Ürdün gazetesi Al-Ghad'a göre Al-vahş, kursu boykot eden antrenörlerin Kudüs'ü işgal eden rejimin antrenörlerinin katıldığını öğrendikten sonra kursa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

Cezayirli judocu Fethi Nurin ve antrenörü Ammar Benhalef, İsrailli bir sporcuyla karşılaşma olasılığı nedeniyle daha önce 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'ndan çekilmiş ve Uluslararası Judo Federasyonu'nun sporcuyu yarışmadan dışlamasına neden olmuştu.

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