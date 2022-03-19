İran parlamento heyeti, Dünya Parlamentolar Arası Kurulu'na katılmak üzere Endonezya'da

Sağlık protokollerine tam uyum içinde düzenlenen zirvede, 15'ten fazla ülkeden parlamento temsilcilerinin katıldığı "İklim değişikliği, uluslararası yaklaşımların gözden geçirilmesi" de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

Özellikle koronavirüs salgını sırasında eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, uluslararası göç sürecinde insan ticareti ve insan hakları ihlalleri ile mücadelenin yanı sıra parlamentoların anne, bebek ve çocukların sağlığını geliştirmedeki rolü, dünyadaki kadınlar arasındaki yoksulluğun ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması vb. konular masaya yatırılacak.

Endonezya Zirvesi, dünyadaki mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili konuları da acil bir madde olarak değerlendirecek. Dünya parlamentolarının genç temsilcilerinin buluşması da gerçekleşecek.

İran Parlamento heyeti, Genel Kurulun çeşitli oturumlarında İran Parlamentolar Arası Grup Genel Sekreteri Muctaba Rızahah, Murtaza Mahmudvend, Ali Rızayi, Muhsin Fethi ve İlham Azad'dan oluşuyor.

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