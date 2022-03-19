İran 1 yılda 18 milyon 280 bin cep telefonu ithal etti

İRNA'ya konuşan Muhammed Rıza Aliyan, "Söz konusu dönemde ithalat rakamının ve cep telefonu tüketim miktarının yakınlığı, tüketim ile ithalat arasında mantıklı bir dengenin varlığını gösteriyor" dedi.

İstatistiklerin geçen yıla göre cep telefonu ithalatı ve tüketiminde artış olduğunu gösterdiğini dil getiren Aliyan, ''En yüksek tüketim ve ithalat geçen yıl Haziran ayında gerçekleşti. Haziran ayında cep telefonu ithalatı yaklaşık 2 milyon adet oldu ve bunun 1.8 milyonu tüketilerek ülkenin iletişim ağına girdi'' diye belirtti.

Samsung'un İran cep telefonu pazarındaki %48'lik payı

Cep telefonu markalarının son 12 aydaki pazar payına ilişkin olarak Aliyan, "Samsung markası yüzde 48 pazar payı ile bu dönemde 1 milyar 878 milyon dolar değerinde 8 milyon 710 bin farklı model Samsung cep telefonu ithalatı yapıldı. Xiaomi markası, Samsung'dan sonra %28 pazar payı ile 5 milyon 210 bin adeti 1 milyar 106 milyon dolarlık derğerle ithal edildi'' diye konuştu.

Aliyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Nokia, ülkede %12 pazar payına sahip markalar arasında üçüncü sırada yer alıyor ve 54 milyon dolar değerinde 2 milyon 250 bin adet bu markadan ithalat yapışdı. Nokia, İran'da iç pazarda %12'lik bir paya sahip olmasına rağmen değer bazında bu telefonların fiyatlarının düşük olması ve çoğu özellikli telefonlar (düğmeli telefonlar) olduğu için üst sıralarda yer almıyor.

Nokia'dan sonra İran pazarında yüzde 6'lık paya sahip Apple'ın son 12 ayda ülkede bu markaya ait 1 milyar 350 milyon dolar değerinde 1 milyon 30 bin cep telefonu tüketildiğini söylemem gerekiyor. Huawei de yüzde bir pazar payına sahip ve bu markadan 7 milyon dolar değerindeki 230 bin adet ithal edildi.

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