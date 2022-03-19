Ukrayna uçağı davasındaki adli işlemler zaman alıcıdır

Ahvaz'da İRNA muhabirine konuşan Ahmedrıza Purhakan, ''Bir kısmı yabancı uyruklu ve uluslararası yönü olan Ukrayna uçağı dosyasında tam bir uzman çalışmasına ihtiyaç var ve tüm yönleriyle olayın soruşturulması gerekiyor. Bu nedenle bu süreç kendi başına zaman alıcıdır'' diye konuştu.

Benzer bir olaya tanık olan bazı ülkelerde 10 yıldan az bir süre geçmediğininin altını çizen Purhakan, bu tür davaların 10 yıldan fazla bir süre sonra diğer ülkelerde hala açık olduğunu kaydetti.

Ukrayna uçağı davasına ilişkin soruşturmanın normal bir süreçten geçtiğini belirten Purhakan, ''Şikayetlerin toplanıp değerlendirilmesi, uzman görüşlerinin tebliği, bu görüşlere itirazların incelenmesi ve kurbanların yakınlarının itirazları gibi konular nispeten uzun bir süreç'' diye ekledi.

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