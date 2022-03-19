Tahran-İstanbul uçağı pistten çıktı

İRNA'ya konuşan Salihi, Meraj Havayolları'na ait uçağın Tahran-İstanbul rotasında öğle saatlerinde kalkışta teknik bir arıza yaşadığına değinerek, ''Meraj Havayolları'nın 4805 sefer sayılı uçuşu, uçak havalanmaya çalışırken pissten çıktı'' diye belirtti.

Ana pistin yeniden açılmasına kadar, bir Katar uçağı rotasını değiştirmek ve Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'na inmek zorunda kaldığını ifde eden Salihi, ''Pist yeniden açıldı ve uçuşlar devam ediyor'' diye konuştu.

Salihi'ye göre, uçuşta 260 yolcu ve 12 mürettebat vardı. Tüm yolcular güvende ve Meraj Havayolları, yolcuları İstanbul'a aktarmak için alternatif bir uçuş planlıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish