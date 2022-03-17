İngiltere Polonya'ya Hava Savunma Sistemi Yerleştiriyor



İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün yaptığı bir açıklamada “Biz ‘Sky Sabre’ hava savunma sistemini 100 personelle beraber Polonya’da konuşlandıracağız.” İfadelerini kullandı.



Wallace yetkili Polonyalı mevkidaşının da bulunduğu bir basın toplantıda söz konusu askeri hazırlığın Rusya’nın olası bir saldırı düzenlemesi durumunda Polonya’yı savunma amacıyla yapıldığını belirtti.



Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen basın toplantısında bildirilen kararın yanı sıra Polonya Dışişleri Bakanı da 350 İngiliz askerin içinde bulunduğumuz ayda Polonya’ya sevk edildiğini belirtti.



“Sky Sabre” sistemi gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak savaş uçaklarını ve füzeleri hedef alabilir.



Polonya 8 bin 750 ABD’li askerin bulunduğu bir ülke olarak geçtiğimiz haftalarda Batı cephesinin Ukrayna’ya silah ve asker sevkiyatı merkezi haline gelmiştir.





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