Hatipzade: Reisi Hükümeti'nin dış politikası bölgede dostluğu artırmaya dayalıdır

Tahran'da yaşayan büyükelçiler ve yabancı misyon başkanlarının Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kulübü'nde katıldığı bu törende konuşan Hatipzade, ''Nevruz Bayramı binlerce yıldır İran platosu ile etnik, milletler ve ortak uygarlıklar arasında kutlanmaktadır'' diye belirtti.

Nevruz ve yeni yüzyılın büyük çalışmalarımızın başlangıcı olduğuna inandığıklarını dile getiren Hatipzade, "Komşuluk politikamız bu alana yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin devrimci hükümetindeki dış politika, dostluk ve birliğin artması için bölgede ortak bileşenlere dayalı ortak bir gelecek oluşturmayı amaçlıyor."

Bugün, dünyanın medeni barış ve barış içinde bir arada yaşama çağrısına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var''.

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