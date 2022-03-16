Tahtırevançı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslamofobi ile mücadele girişimlerini destekliyoruz

İslamofobiye karşı kararı onaylamak için Genel Kurul'a hitap eden Tahtırevançı, ''Böyle bir günü anmakla BM Genel Kurulu aracılığıyla tüm dünyaya uluslararası dayanışma ve işbirliği mesajı gönderebiliriz. İran İslam Cumhuriyeti, İslamofobiye karşı karar taslağının Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu karar, uluslararası toplumun temel zorluklarından biri olarak İslamofobiye etkili ve yapıcı bir şekilde karşı koyma kararlılığımızı göstermektedir'' diye belirtti.

Bütün BM üyesi devletleri bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve yasal yükümlülüklerini uygulamaya çağıran Tahtırevançı, dünya çapında barış içinde bir arada yaşama, hoşgörü ve karşılıklı anlayışı teşvik ettiklerini ifade etti.

Son yıllarda İslam ve Müslüman karşıtı hareketlerin bazı medya kuruluşları, politikacılar, influencerle ve hatta akademik söylemler tarafından kronik olarak güçlendirildiğine değinen Tahtırevançı, 'Müslümanlara yönelik nefret söylemini ve ayrımcılığı şiddetle kınamamız ve aynı zamanda Müslümanların bu temel insan hakları ihlalini önlemek için gerekli önlemleri almamız gerektiğini söylemem gerekiyor'' diye konuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, BM üyelerinin Müslümanlara seyahat yasağı, başörtüsü yasağı, Müslüman sembollerinin yasaklanması ve "İslami terör" gibi cahilce terimlerin nefret dolu kullanımını içeren de dahil olmak üzere İslamofobiye karşı seslerini yükseltmeleri önem arzediyor. Terörün tüm biçimleri ve tezahürleriyle hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmemesi gerektiğine kesinlikle inanıyoruz'' diye ekledi.

Birleşmiş Milletler, 15 Mart'ı Dünya İslamofobiyle Mücadele Günü olarak belirleyen bir karar yayınladı.

İRNA muhabirine göre, BM Genel Kurulu Salı günü oybirliğiyle "Uluslararası İslamofobi ile Mücadeleı Günü" başlıklı bir kararı kabul etti.

Bu karara göre 15 Mart, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Gün olarak belirlenip ilan edildi. Karar İslam ülkeleri tarafından sunuldu ve İran ve diğer beş ülke bu kararla ilgili müzakerelere öncülük etti.

İran, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Endonezya ile birlikte müzakerelere öncülük ederek, İslamofobi ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Karar, Müslümanlara yönelik her türlü nefret söylemini ve şiddeti kınamakta ve hoşgörü ve barışı teşvik etmek için uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütleri etkin bir şekilde farkındalık yaratmaya ve İslamofobi ile mücadelede bu günü kutlamaya çağırıyor.

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