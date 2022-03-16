Cumhurbaşkanı Reisi'nden Kuzey-Güney transit koridorunun etkinleştirilmesine vurgu

Cumhurbaşkanı İbrahim Risi Salı akşamı Türkmenistan Ulusal Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmsını ve Nevruz Bayramı'nı tebrik ederek, başta Türkmenistan olmak üzere Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine gerektiğine değindi.

Kurbankulu Berdimuhamedov'un Cumhurbaşkanlığı döneminde Tahran-Aşkabat ilişkilerinin geliştiğine değinen Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi her zaman iki ülke arasında enerji, siyaset ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek olmuş ve bu hedeflere ulaşmadaki rolünüz takdire şayandır'' diye konuştu.

Türkmenistan ziyareti ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüşmesine işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti ile uzun vadeli ve samimi dostluğa her zaman güvenebilirsiniz" diye ekledi.

Türkmenistan Ulusal Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov da iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Reisi'ye teşekkür etti.

Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik mesajı için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Berdimuhammedov, Tahran-Aşkabat ilişkilerinin tüm ikili, çok taraflı, bölgesel ve uluslararası alanlarda gelişmesi için hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkaı Reisi ise buna cevaben, "İran ve Türkmenistan milletleri yakın komşudur. Kuzey-Güney koridorunun önemi büyüktür. Türkmenistan'da yeni cumhurbaşkanlığı döneminde iki ülkenin ekonomik kapasitelerinin daha fazla harekete geçirilmesini ve işbirliğinin geliştirilmesini umuyoruz'' yanıtını verdi.

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