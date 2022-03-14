Cumhurbaşkanı Raeisi'den Tahran ve Bakü arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Son 30 yılda halkın ve yüksek siyasi yetkililerin iradesi ışığında, ortak tarihi, kültürel ve dini çıkar ve bağlar dikkate alınarak iki ülke arasında sıcak ve karşılıklı saygı ile iyi komşuluk politiksına dayalı ilişkiler yaşanmıştır.

Bölgesel ve uluslararası koşulların, özellikle ortak bir kültür, tarih ve medeniyeti paylaşan komşu ülkeler arasında güçlü ve düzenli ilişkilere duyulan ihtiyacı ikiye katlıyor.

Başta ekonomi ve ticaret olmak üzere tüm alanlarda mevcut ilişkilerin gelecekte iki halkın yararına daha da geliştirileceğinden eminim''.

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