Hazali: İran kadınları acımasız yaptırımların etkileriyle mücadele ediyor

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. toplantısında konuşan Hazali, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemin kadınları pratikte tek taraflı baskının etkileriyle mücadele ediyor. Bu ülkenin erkekleriyle birlikte çeşitli alanlarda önemli başarılar kaydeden ve geride kalmadıklarını kanıtlayan bu toprakların kahraman kadınları şu anda acımasız ve tek taraflı yaptırımların baskısıyla mücadele etmektedir.

Özellikle bazı ilaçlara ve teçhizata erişimde yasa ve insanlık dışı yaptırımların baskı ve kısıtlamalarına rağmen, ülkem üretim yaparak ve sadece yerel yeteneklere güvenerek küresel korona sınavından etkili bir yerli aşı geliştirerek başı dik galibiyetle ayrılmıştır.

Sadece yerel yeteneklere güvenerek küresel korona sınavından etkili bir yerli aşı geliştirerek başı dik galibiyetle ayrıldık. Bugüne kadar 63 milyon kişiye ilk, 55.5 milyon kişiye ikinci ve 23.5 milyon kişiye 3. doz aşı yaparak korona karşı ayakta durmaya çalıştık.

Bu süre zarfında, hane reisinin kadın olduğu yaklaşık 12 bin hane, güçlendirme eğitimi aldı ve geleneksel ve sanal pazar çarkına katıldı. Ayrıca bir milyon 100 binden fazla hane reisi kadın, Yardım Komitesi tarafından, 300 binden fazla kişi ise sosyal Rehabilitasyon Kuruluşu tarafından kredi, sigorta ve geçim hizmetleri gibi özel destek hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Aileler üzerindeki ekonomik zararı, durgunluğu ve mali baskıyı azaltmak için 17 milyon haneye (50 milyondan fazla kişi) 1 milyon Tümen nakit sübvansiyon tahsis edildi. Geçim kaynakları ikiye katlandı ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kadın hane reislerine verilen korona kredisi iki katına çıkarıldı.

2022 yılında Ayura Ekonomik Birliği kadın çalışma grubunun koordinatörü olarak seçilen İran İslam Cumhuriyeti, her zaman kadının yüksek statüsüne inanmış ve çeşitli durumlarda onların durumuna dikkat etmiştir.

Ülkede son yıllarda iklime dayanıklılık derecesini artırmak için biyolojik afet risklerinin azaltılması alanında toplumsal cinsiyet perspektifi ve politikasının entegrasyonunu artırmak için bir dizi faaliyet, önlem, politika ve planlamaya tanık olduk.

Ülkenin 1100 noktasında 31 il için kadınların ve ailelerin sosyal direncini artırmaya yönelik bir planın tasarlanması ve uygulanması, toplumsal zararları azaltmaya yönelik yürütme planlarının binlerce eğitim saati ile desteklenmesi, ulusal kadın birliklerinin başarılı eylemleri de dahil olmak üzere sosyal acil durum uzmanları için yetkilendirme planı gibi planlar devreye sokulmuştur.

Ayrıca, çevrenin korunmasına yardımcı olmak için kırsal ve konar göçer kadınları güçlendirmenin önemi nedeniyle son 5 yılda 2 binden fazla kadın, kırsal kooperatifin sahibi olmuştur.

Tüm çabalara rağmen ülkem kadınlarının tek taraflı zorlayıcı önlemlerin etkilerine karşı pratik olarak mücadele ettiği gerçeğine dikkat etmek gerekiyor. Bu ülkenin erkekleriyle birlikte çeşitli alanlarda önemli sonuçlar kaydeden ve geride kalmadıklarını kanıtlayan bu toprakların kahraman kadınları şu anda acımasız ve tek taraflı yaptırımların baskısıyla mücadele etmektedir''.

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