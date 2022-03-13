Nizami Gencevi'nin bayrağı Meşhed'deki Firdevsi Mezarında göndere çekildi

Nizami Gencevi takma adıyla bilinen Ebu Muhammed İlyas ibn Yusuf, Fars şiirinin bir klasiği, ortaçağ Doğu'nun en büyük şairlerinden biri, Fars epik edebiyatının en büyük romantik şairi, Fars epik şiirine konuşma dili ve gerçekçi üslup getirdi.

Nizami, geleneksel sözlü folklor ve yazılı tarihi kroniklerden temalar kullanarak şiirleriyle İslam öncesi ve İslami İran'ı birleştirdi.

Aynı zamanda bugün, bu büyük şairin onuruna, bayrağı Meşhed ilinde Firdevsi Mezarında dalgalandı.

Felsefe, edebiyat, astronomi, tıp, geometri gibi alanlarda çalışmalar yapmış bir 12. yüzyıl filozofu ve şairidir. Eserlerinin çoğunu Farsça yazan şair, Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılır.destansı şiir türünü zirveye taşımış, manzum aşk hikâyelerinin en büyük üstadı unvanını kazanmıştır.

Eserleri kendinden sonraki şair ve düşünürleri etkileyerek Sadi-i Şirazi'nin Bostan'ında, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinde, Emir Hüsrev Dehlevi'nin Hamse'sinde, Arif Erdebili'nin Ferhadnamesinde, Ali Şir Nevai ve Abdurrahman Cami’nin “Hamsal”larında, Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’unda yeniden işlenmiştir.