Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran ekonomisini engelleyen tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır

Meşhed'de düzenlenen bir törende konuşan Hatipzade, ''Nükleer Anlaşma'da yaşanan şey, halkın her ferdinin çıkarlarını korumak amacıyla yapılmıştır. Avrupa Birliği, bu görüşmelerde ara istediği için biz de ara verdik, ancak Viyana görüşmelerini tekrar başlamasını ve ABD'nin öne sürülen şartları kabul etmesi için çaba sarfediyoru'' diye konuştu.

Her müzakerecinin başarısını ölçmek için bir müzakere gündemi olduğunu kaydeden Hatipzade, ''İran müzakere ekibinin de Viyana'da net bir gündemi vardır ve çabaları ülkeyle halkın mali ve ekonomik çıkarlarını korumaya yöneliktir. Bu görüşmelerde müzakereleri Dışişleri Bakanlığı yürütüyor ve müzakerelere Milli Güvenlik Yüksek Konseyi öncülük ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşa karşıyız

Ukrayna'daki savaş konusuna değinen Hatipzade, ''Devrim Lideri, İran'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki konumunu netleştirdi ve Dışişleri Bakanlığı savaşa karşı olduğumuzu ve onu reddettiğimizi ve savaşın bizim içimizde bir çözüm olmadığını açıkladı'' diye belirtti.

Bugün yaşanan savaşın köklerinin ABD öncülüğündeki NATO genişlemesinin on yıllardır devam etmesinden kaynaklandığının altını çizen Hatipzade, ''On yıllardır ekonomik, kültürel ve siyasi olarak başlatılan ve bugün askeri savaşa dönüşen bu krizi reddediyoruz. İki ülke arasında görüşmelerin başlaması ile savaşın bitmesi ve nükleer bir savaşın patlak vermemesi için çalışıyoruz'' diye ekledi.

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