Batı Azerbaycan İstihbarat Bakanlığı'ndan Siyonist rejime bağlı şebekeye darbe

Batı Azerbaycan İstihbarat Genel Müdürü, ildeki medya ve sosyal medya aktivistleriyle yaptığı 7. görüşmede konuşan Genel Müdür, ''Bu casusluk ağı, kabadayı ve güvenliği tehlikeye sokan serserilere para ödeyerek İran içinde sabotaj eylemleri yapmaya çalışıyordu ama güvenlik güçlerinin uyanıkığı ile bu ağa gerekli darbe indirildi'' diye belirtti.

Siyonist rejimin istihbarat servisinin bu ağda tuttuğu haydutların sadece para için şebekeye üye olduklarını ve sabotaj eylemleri hazırlığında bulunduklarını kaydeden İstihbata yetkilisi, "Batı Azerbaycan, haydut ve kabadayılarla mücadelede en üst sırada. Daha önce de söyledeiğimiz gibi güvenliği tehditeden kabadayı ve serseriler ya ölmeli, ya yaralanmalı veya kanuna teslim edilmelidir' diye konuştu.

Sadece genel anlamıyla eşkıyaları kastetmediklerini dile getiren yetkili, ''Yani kamu düzenini bozanlarla sınırlı değilizi. Aynı zamanda toplumu ekonomik, sınır, siyasi ve güvenlik konularında tehdit eden ve insanları strese sokan haydutları da kastediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Yolsuzlukla, baskı ve ayrımcılıkla mücadeleyi İstihbarat Bakanlığı'nın odak noktası olarak nitelendiren yetkili, "Güvenliği ve ulusal çıkarları korumak bizim için yüksek bir önceliktir. Medyanın kamuoyunu yönetmedeki rolü de çok önemli. Medya, konuları şeffaf ve uzman hale getirerek yabancıların bu durumu kötüye kullanmasına izin vermemelidir" diye ekledi.

Bu samimi toplantıda, Batı Azerbaycan ilindeki medya mensupları ile sosyal medya aktivistleri, güvenlik kurumlarından beklentilerini ve ilin sosyal, kültürel, siyasi ve spor alanlarındaki endişelerini dile getirerek İstihbarat Genel Müdürü'nden bu alanlara müdahale etmesini istedi.

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