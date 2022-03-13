Kalıcı Bilge Nizami'yi Anma Sekreteryası kurulacak

''Tahran Çağdaş Sanat Müzesi tarafından anlatılan Farsça konuşan şair Bilge Nizami" töreninde konuşan Şaluyi, "Yaklaşık iki yıl önce Bilge Nizami'yi kutlamaya çalışıyorduk çünkü bir süredir 12 Mart Nizami Günü olarak tescil edilmiş ama ciddi bir çalışma yapılmamıştı" dedi.

"Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Bilge Nizami'yi anma konusunda görüştüğünü dile getiren Şaluyi, ''Kendisi bu ünlü İranlı şairin onuruna ulusal ve uluslararası bir anma töreni düzenlenmesini kabul etti ve bu konuda tam yetki verdi. Ülke sanat camiasının ve sanatçıların çabalarıyla ve bazı dostların gayretli takibiyle, ülkenin hazinelerinden çok sayıda eseri halka açık olarak sergiliyoruz. 5 Genç Sergisi bunun örneği'' diye belirtti.

Dünyada İranlıların bilinirliğinin Bilge Nizami gibi ünlüler ve büyük adamlar sayesinde olduğunu vurgulayan Şaluyi, "Bugün, Nizami'nin İran'daki eserleriyle onun Farsça konuşan bir İranlı olmadığını kimse iddia edemez. Bugün bizim çabamız konferanslar düzenleyip kutlamalar yapmakla ve tüm kültürel ve sanatsal kapasiteleri kullanarak eserler üretmek ve görsel sanatlar sergileri düzenlemektir. Bilge Nizami, sanata fıkra ve hikayeler şeklinde bilgelik ve maneviyat kazandırdı, böylece sanatçılarımız Farsça konuşan bu şairin içeriğini üretimlerinde kullanabilirler” diye kaydetti.

Ülkenin birçok ünlüsünün zamanla unutulduğunu belirterek, "Sadece Nizami değil, tüm İranlı ünlüleri ve büyükleri dünyaya tanıtmak için hep birlikte çalışmalıyız. İranlı bu ünlü şairin anısına kalıcı bir sekreterya kurulmuştur. Bilge Nizami'nin ikinci ve sonraki anma töreni için film ve diziler yapmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Şaluyi'nin konuşması sonrası, ülkeden bir grup görsel sanatçının huzurunda, Çağdaş Sanat Müzesi'nde Bilge Nizami temalı Beş Hazine Sergisi açıldı.

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