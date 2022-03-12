Savalan balı dünya çapında ihracat için tescillendi

Savalan Dağı'nın eteklerinde yer alan Sarein şehri, farklı bitki türlerinin çeşitliliği ve uygun iklim koşulları nedeniyle Erdebil ilindeki bal üretim merkezlerinden biridir ve birçok arıcının ilkbahar ve yaz aylarında göç ettiği yerdir.

Geven balı, kekik balı ve papatya balı içeren Savalan balı, Savalan dağının eteklerinden hasat edilen en iyi doğal bal türleri arasındadır ve her birinin kendine has özellikleri vardır.

Hasani, "Şu anda göçmen arıcıların yanı sıra 93 arıcı, kentte yıllık 98 tonun üzerinde üretim ve 75 kişiye istihdam ile 6 bin 300'den fazla kovanda faaliyet gösteriyor" dedi.

Son yıllarda arıcıların ilgili birlik ile iyi etkileşiminin bölgede üretilen balın miktarını ve kalitesini iyileştirdiğini ve balın mevzuata uygun olarak işlenmesi ve paketlenmesinin uygun olduğunu kaydeden Hasani, 'Hedef pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 100 ton/yıl kapasiteli bal ambalajı yeni kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Sarein şehri, mevcut yetenek ve kabiliyetler açısından, bal ve türevlerinin miktar ve kalitesini ve yatırım ihtiyacını eskisinden daha fazla artırmak için bitki tozlaşmasına etkisinin yanı sıra arıcılık sektörünü geliştirme kapasitesine sahiptir'' diye ekledi.

Erdebil ili, ülkenin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olup, Erdebil ilinde yılda ortalama 7 bin tondan fazla bal üretilmektedir. Özellikle Savalan'ın eteklerindeki dağlar bal üretimi için çok elverişlidir.

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