Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Diplomasi ülke ekonomisine hizmet ediyor

Meşhed İnovasyon Fabrikasını ziyaret ederken gazetecilere konuşan Hatipzade, "Devrimin ikinci adımında bilgi sınırlarının ilerlemesi için hükümetin gençlere yardım alanında çok çalışması gerekiyor. Bilgi, bir kısmı ekonomik döngülere yardımcı olmak olan İslami İran'ın otoritesinin, gücünün ve aktivizminin bir göstergesidir" diye konuştu.

Diplomatik bir aygıt ve Dışişleri Bakanlığı olarak, inovasyon merkezlerinde aktif olan gençlerin ve seçkinlerin diplomasiyi kullanarak küresel rekabet arenasına girmelerine yardımcı olacaklarını dile getiren Hatipzade, "Ülkenin resmi ve kamu kurumları nerede gençliğe yardım alanına girdiyse, bu güvenin cevabını en iyi şekilde almışlarır. Ülkede yenilik merkezlerinin kurulması değerli ve övgüye değer bir eylemdir ve Meşhed Belediyesi de bu eylem için takdir edilmektedir" diye ekledi.

2018 yılında Meşhed Belediyesi ile Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı arasında bir mutabakat zaptı imzalanarak bir inovasyon fabrikası kuruldu. İnovasyon fabrikası geçen yıl 8 Ocak'ta Meşhed'de faaliyete geçti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nünMeşhed'e yaptığı bir günlük gezi planları arasında Horasan Valisi ile Yurtdışı Profesörler ve Öğrenciler Derneği ile görüşme ve Bağımsız Öğrenci Birliği'nin toplantısına katılma yer alıyor.

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