5. Mustafa Ödülü ilanı yayınlandı

Mustafa Ödülü bilgi ve iletişim bilim ve teknolojisi, biyobilim ve tıp, nanobilim ve nanoteknoloji ve temel bilimler alanında dünya çapındaki Müslüman alimlere verilir.

Ayrıca İslam ülkelerinde bilim ve teknolojinin gelişmesi için katkı sağlayan bu ülkelerde ikamet eden bilim adamlarına hangi dinden olursa olsun bir ödül verilecektir. Bu ödülün adayları, yalnızca üniversiteler ve araştırma merkezleri, bilim ve teknoloji dernekleri, bilim akademileri ve bilim ve teknoloji parkları dahil olmak üzere önde gelen bilim adamları veya bilim kurumları tarafından ilan edilecektir.

Mustafa Ödülü, Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından sağlanan Mustafa Madalyası, plaket ve özel nakit hediyeyi içeriyor.

Bugüne kadar 400'den fazla hayırsever ve farklı ülkelerden akademisyenler, Hadim Mustafa cemaatinin üyeleri olarak bu bilimsel-kültürel harekete destek verdi.

Bu çağrıda eserlerin tanıtılması için son tarih 31 Ağustos 2022, Mostafa Ödülü Töreni'nin yapılma zamanı ise Ekim 2022'dir.

Mustafa Ödülü sekreterliği ile iletişime geçmek isteyenler 02122220850 numaralı telefonu arayıp 02122220650 faks ve prize@mustafaprize.org e-posta göndermelidir. Daha fazla bilgi www.mustafaprize.org adresindeki Mustafa Ödülü web sitesinde mevcuttur.

Geöen yıl (2021) Mustafa Ödülü'nün kazananları, İslam ülkelerinde ikamet etmeyen Müslüman bilim adamları ve İslam ülkelerinde yaşayan Müslüman bilim adamlarından oluşan iki grupta tanıtıldı.

4. Mustafa Ödülü'nün kazananlarının isimleri Salı günü Mustafa Ödülü çalışma grubu başkanı Hüseyin Nadiri Meniş ve Mehdi Saffariniua'nın katıldığı törenle açıklandı.

İki yılda bir düzenlenen Mustafa Ödülü, bu yıl dördüncü kez 21 Ekim'de Tahran'ın Vahdet Salonu'nda Birlik Haftası'nda düzenlenecek.

Bu ödül nanoteknoloji, biyoteknoloji, temel bilimler ve kamu sektörü olmak üzere dört alanda kazananlara verilmektedir. Ödülün bu dönemi, İslam ülkelerinin hem yerleşik hem de yerleşik olmayan bölümlerinde beş Müslüman alime verilecek.

İslam ülkelerinde yerleşik olmayan Müslüman bilim adamları kategorisinde 4. Mustafa Ödülü'nün kazananları, İranlı bilim adamı Profesör Kamran Vefa ve Bangladeşli bilim adamı Profesör Zahid Hasan oldu.

Ayrıca, tıp alanında Profesör Muhammed Saik, organik biyokimya alanında Profesör İkbal Çudri ve teorik fizik alanında Fas'tan Yahya Tialati, Mustafa Ödülü'nün sahipleri olarak açıklandı.

Mustafa Ödülü'nün verildiği bu dönemde, İslam ülkelerinde yaşayan ve ikamet etmeyen seçilmiş Müslüman bilim adamlarından oluşan gruplara 500 bin dolarlık iki ödül ortaklaşa verilecektir.

Daha önceki dönemde (2019 yılında) geçen yıl korona aşısını icat ederek dünyaca tanınan Türk-Alman bilim insanı Uğur Şahin, Muhammed Ödülü'ne değer görülmüştü.

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