Bilge Nizami'nin bayrağı dünyadaki tüm İran misyonlarında dalgalandı

Bilge Nizami onuruna Vahdet Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Şaluyi, ''Nizami'yi kendine yakışır biçimde anmak için bütün kurum ve kuruluşlar el ele verdi. 6 Mart'tan itibaren, Astan Kudüs Rezevi hazine ve müzesindeki İmam Rıza Türbesinde güzel bir başlangıçla bu kutlamanın çalışmaları başladı ve bundan sonra tüm şehirler bu törenlere ev sahipliği yaptı'' dedi.

Kültür Eserleri ve Onur Derneği'nin programları başta olmak üzere konferanslar, sayısız toplantı ve oturumların düzenlenmesiyle önemli bir program zenginliğine tanık olduklarını ifade eden Şaluyi, "Bugün, Nizami'nin bayrağıyla birlikte ülkemizin bayrağı da onun İran'a ait olduğunu göstermek için Dışişleri Bakanlığı'nın tüm temsilciliklerine dalgalandı. Böylece hiçbir ülke bu şair hakkında iddiada bulunamaz" diye konuştu.

"Herkesin bu ünlü bilge konusunda sorumluluk hissettiğini ifade eden Şaluyi, ''Kendimizle ve Nizami'nin adıyla gurur duyuyoruz'' diye ekledi.

Bilge Nizami şüphesiz İran'ın en büyük şairlerinden ve Farsça dilinin tartışmasız ustalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Farsça hikaye anlatımı Nizami tarafından başlatılmamış olmasına rağmen, 13. yüzyılın sonunda Farsça alegorik şiir geliştirebilen tek şair Nizami'dir.

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