Türkiye'de "Hepimiz Kasım Süleymani'yiz" sloganları atıldı

Protestocular Hizbullah, Ensarullah bayrakları ve şehit Kasım Süleymani'nin resimlerini taşıyarak "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Hizbullah'a selam, cihada selam" sloganları attı.

Herzog'un Siyonist rejimin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilmesinden dolayı onu telefonla tebrik etmişti. Yıllar sonra yapılan bu telefon görüşmesinin Siyonist rejimin Türkiye ziyaretinin önünü açtığı söyleniyor. Herzog'un Ankara ziyareti, bir İsrail cumhurbaşkanının 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye yptığı ilk ziyaret.

İsrail güçlerinin Mavi Marmara gemisine saldırması ve Türk vatandaşlarının öldürülmesi sonrasında Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki siyasi ilişkiler bozuldu ve iki taraf yıllarca büyükelçi göndermeyi reddetti.

Büyükelçinin gönderilmesi ve son aylarda ilişkilerde görülen göreli iyileşmenin ardından, aralarında Türkiye cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu bazı üst düzey Türk yetkililer, işgal altındaki Filistin'de İsrailli yetkililerle bir araya geldi. Bu, Herzog'un Siyonist rejimde cumhurbaşkanı olmasının ardından Ankara-Tel Aviv ilişkilerini normalleştirmenin ilk adımı.

İsrail cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti, Türk halkının protestolarına ve bölgedeki şahsiyetlerin tepkisine yol açtı.

Mısır Sünni Müftüsü Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin yakını Şeyh Essam Talima, geziye yanıt olarak şu ifadeyi kullandı: "Erdoğan'a, Şeyh Karadavi'nin fetvasına göre, onlarla tokalaşan herkesin ellerini yedi su ile temizlemesi gerektiğini söyleyin''.

Tweet, Erdoğan'ın daha önce görülmemiş bir şekilde inandırıcılığını kaybettiğine inanan Talima'nın çok sayıda takipçisinin beğenisini kazandı.

Uluslararası İslam Alimleri Birliği de İsrail cumhurbaşkanının Ankara ziyaretini ve Erdoğan'ı resmi karşılamasını kınadı. Birlik yaptığı açıklamada, ziyarete şaşırdığını ifade ederek, ziyareti Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir adım olarak nitelendirdi ve bunu rejimin çıkarları doğrultusunda bir adım ve Filistin mücadelesinin boşa gitmesi olarak değerlendirdi.

Açıklamaya göre, bu gezinin, Siyonist rejimin Filistin topraklarındaki saldırganlığına ve cinayetlerine her zaman karşı olduğunu dile getiren Türk halkının cesareti ve yiğitliğiyle hiçbir ilgisi olmadığı için Türkiye'nin bu tavrını değiştirmesini gerektiriyor.

Ankara, İstanbul, Gaziantep, Burdur ve diğer birçok Türkiye şehri, Çarşamba gününden bu yana Herzog'un ziyaretini protesto ediyor.

Türk aktivistler, Herzog'un uçağının Ankara'ya indiği havalimanı yolunda İsrail bayrağını ateşe vererek Filistin bayrağını kaldırdı.

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