Savunma gücümüzü azaltmalıyız diyenlerden daha safı yoktur

Devrim Lideri konuşmasında şu ifadelere yer verdil:

''Zor savaşlarda eski silahlarla savaşılamaz. Günümüzde kılıç, mızrak ve benzeri şeylerle top, füze ve bunun gibi silahlara karşı koyulamaz. Anlatım cihadında da durum böyledir.

Bana göre günümüzde en iyi biçimde etkin bir silah olarak kullanılabilen şey, yüksek İslami kavramların çeşitli alanlarda anlatımıdır.

İslam mantığındaki otorite, dünyada yaygın olan yönetimlerden farklıdır. Bugünkü saltanat ve cumhurbaşkanlıklarına, komutanlıklara veya darbecilere benzemiyor, aksine manevi temllere dayanmaktadır.

Anlatım cihadında halkın maddi gelişmesinin yolunun sapaklardan ve yanlış yollardan ayrılması gerekiyor. Anlatım cihadının doğru olarak yapılmaması durumunda dünyayı seven insanlar, dini bile kendi heves ve şehvetlerinin bir aracı olarak kullanacaklardır. Bunu bilmeliyiz''.

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