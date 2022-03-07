Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na İran'dan katılım

Türk medyasında yayınlanan habere göre, 300'e yakın firmanın yer aldığı fuarda, öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, atölye çalışmaları, eğitimler, simülasyon programları, insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilerle tüm üniversiteleri bölgesel olarak buluşturarak istihdam ve kariyer yönelimine katkı sunacak.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde yapılan programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanzade, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Okay Memiş, katılımcıları Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kariyer fuarının önemine değinen Vali Memiş, öğrencilerimizi kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Çok güzel işlere imza atılıyor." dedi.

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, genç neslin kendisini iyi şekilde yetiştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversite olarak kariyer odaklı etkinliklerin önemini bildiklerini, Türkiye'nin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinde üniversitelerin önemli rol oynayacağını söyledi.

Programın ardından fuardaki stantları gezen katılımcılar ve öğrenciler tanıtımı yapılan alanlar hakkında bilgi almanın yanı sıra buzdan ve kardan yapılan eserleri gezerek fotoğraf çekildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler ve kuruluşların destek verdiği fuarda, birçok alanda tanıtımlar yapılmasının yanı sıra buzdan yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserler, Türkiye'nin otomobili TOGG, milli muharip uçak, İHA ve SİHA'ların maketleri sergileniyor.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

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