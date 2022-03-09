Zagreb Filarmoni Orkestrası Farsça seslendirdi

İran dışında ilk kez, bestesini Ali Rehberi'nin yaptığı, Rıza Fikri'nin seslendirdiği "Böyle Buyurdu Zerdüşt", 80 Hırvat müzisyenin Farsça eşliğinde Zagreb Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Konser İran ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne ve Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın 150. kuruluş yıl önümüne denk geldi.

Altı bölümden oluşan "Böyle Buyurdu Zerdüşt" Senfoni Şiiri, koro ve büyük senfoni orkestrasının tenor şarkıcısı için bestelenen, Zerdüşt'ün gerçek söylediklerine dayanan dünyadaki ilk senfonik şiirdir.

Daha önce, Alman besteci Richard Strauss'un Nietzsche'nin yazılarından “Böyle Buyurdu Zerdüşt”ün sözsüz versiyonu dünyaca ünlüydü; Bunun İran'daki Zerdüştlükle ilgisi yok.

Ayrıca yurt dışında ilk kez Farsça seslendirilen bu 65 dakikalık konser, "Böyle Buyurdu Zerdüşt"ün özgün ve İranlı bir versiyonunu dünyaya sunuyor.

Brüksel, Prag ve Malaga şehirlerinin yanı sıra uzun yıllar Zagreb Filarmoni Orkestrası'nın sanat yönetmenliğini de yapan Ali Rehberi, bu programın özel lideri ve konuğuydu. O, bu eseri, bazı tarihi belgelere göre köklerinin eski İran'a ait olduğuna inanan Hırvatistan halkına sundu.

Bu eserin solistliğini yapan Rıza Fikri, 7 yıldır Ali Rehberi ile birlikte çalışmış ve bugüne kadar "Morshed", "Opera Ghamnameh Parsi", "Opera of Hazrat Ibrahim" gibi eserlerin başarılı bir şekilde icra edilmesinde önemli rol oynamıştır.

Zagreb Filarmoni Orkestrası Avrupa'nın en ünlü orkestralarından biridir ve dünyaca ünlü şef ve solistlerin çoğu bu orkestrayla işbirliği yapmıştır.

Konsere Hırvatistan Cumhurbaşkanının kültür ve sanat danışmanları, Hırvatistan Başbakanı Özel Temsilcisi, Hırvatistan Dışişleri, Kültür ve Ekonomi Bakan Yardımcıları, Zagreb'de ikamet eden Büyükelçi ve diplomatlar, Ülkemizin Hırvatistan Büyükelçisi, Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi, Zagreb Kent Konseyi üyeleri, çeşitli Hırvat şehirlerinin yetkilileri, ekonomi şirketleri, İranlılar ve Hırvatistan'da yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

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