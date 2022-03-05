Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda İran'dan tarihi zafer

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın devamında İran milli buz pateni takımı güçlü Singapur takımına karşı mücadele etti.

Bu maçta milli takım 5-2 kazanarak İran tarihindeki ilk Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası galibiyetini kaydetti.

İran milli buz hokeyi takımı dün ev sahibine karşı oynadığı ilk maçta 13-1 skorla ağır bir yenilgi almıştı. Milli takım Pazar günü Kuveyt ile karşılaşacak.

Ferzad Huşi Dori, Ferşad Mukaddesi, Nima Mihriban, Muhsin Ağamuhammedi, Celal Keyhanfer, Mazyar Kurbani, Arman Bahri, Metin Kahharzade, Emin Korei, Muhammed Şeyh Caferi, Danyal Bakıri, Emir Haydari, Arşiya Gafuri, Abbas Dehgani, Emir Mehdiyun, Danyal Saruğı, Mehbod Abdullahi, Rıza Purhaşimi, Uveys Hasanzade ve Alirıza Mehdevi milli buz pateni takımının üyeleridir.

Bu etkinlikte baş antrenör olarak Kave Sıdki ve takım antrenörleri olarak Rusya'dan Yuri kardeşler ve Vlad Lumanik milli takımı yönetmekle sorumlular.

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