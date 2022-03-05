5 Mar 2022 14:08
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Grossi, Emir Abdullahiyan ile görüştü

Grossi, Emir Abdullahiyan ile görüştü

Tahran, İRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Bir günlük ziyaret için Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Grossi daha önce de Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sayın İslami bu göreve geldiğinden beri, düzenli toplantılar yaptık ve çeşitli sorunları çözmeye çalıştık. Sayın İslami ile verimli görüşmelerim oldu'' dedi.

Öte yandan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Bu görüşmelerde İran ile UAEK arasındaki sorunların tamamen gözden geçirilmesi bekleniyor" dedi.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki müzakerelerin birkaç dakika içinde başlayacağını ifade eden Kemalvendi, "Bu müzakerelerde İran ile UAEK arasındaki sorunların tamamen gözden geçirilmesi bekleniyor. Genel Müdürü'nün Tahran ziyareti bir günlük'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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