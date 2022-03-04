Bin Salman: İran ile müzakerelere devam edeceğiz

Bin Salman, Atlantik dergisine verdiği demeçte İran ile müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Bin Salman, ‘’ Bana göre dünyada ister İran, ister başka bir ülkenin nükleer bomba sahibi olması tehlikelidir ve biz zayıf bir nükleer anlaşma istemiyoruz zira nihayetinde aynı şekilde sonuçlanacaktır.’’ Dedi.

Bin Salman, ‘’ İran bizim komşumuzdur ve her zaman komşumu kalacaktır, bir birimizi yok edemeyiz bundan dolayı en iyi yol sorunlarımızın çözümü ve birlikte yaşamanın yollarını aramaktır.’’ Dedi.

ABD’nin ülkesinin içişlerine karışma hakkı olmadığını ifade eden Bin Salman, Arabistan ve ABD arasında tarihi ilişkiler olduğunu ve amaçlarının bunun korunması ve güçlendirmesi olduğunu söyledi.

Bin Salman ayrıca İsrail’i düşman için görmediklerini fakat ortak menfaatler çerçevesinde müttefiklik için bazı çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söyledi.

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