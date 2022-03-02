İngiltere ve Fransa, Viyana görüşmelerinde yapıcı olmayan tutumlarda ısrar ediyor

Viyana'daki İran müzakere heyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran aleyhindeki siyasi iddialarına ilişkin davanın kapatılmasının nihai bir anlaşmaya varılması için gerekli olduğunu vurguluyor.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Tüm tarafların UAEK Kurulu'na dönüşünde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nn katı doğrulama ve test sistemini ve aynı zamanda bazı sorunlarımızı kabul etmemiz kabul edilmiyor" dedi.

Viyana'da geriye kalan tek şey, Batı'nın bazı konuları boğazda tutmamasını ve gelecekte tekrar boğmamasını sağlamaktır. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki davayı kapatmakta ısrar etmesi, Batı tarafının olası bir anlaşmanın uygulanmasını bir daha rehin almayacağını da şart koşuyor.

Ancak raporlar, Fransa'nın UAEK'nın İran'a karşı iddia edilen davasında olumsuz bir rol oynadığını gösteriyor. Önde gelen İngiliz müzakereci Stephanie Alqaq da Troyka'nın İran'la ilgili nükleer konularda ortak bir zemine sahip olduğunu tweetledi.

İran dışişleri bakanı yakın tarihli bir röportajda, "Batı bu hassas koşullarda gerçekçi davranmazsa, görüşmelerin olası başarısızlığından kesinlikle sorumlu olacaktır" demişti.

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