Erdebil, 2023 ECO Kültür Başkentliğine hazırlanmaktadır

Fellahi, Erdebil ilinin turizmin gelişmesi için bir çok kapasiteye sahip olduğunu belirterek, turizmin ekonomik gelişmenin motoru olabileceğini söyledi.

Bu etkinlik için gelecek ay zarfında bir 4 ve bir de 5 yıldızlı hotelin açılışının yapılacağını söyledi.

Son yıllarda Seyh Sefieddin Erdebili külliyesine son yıllarda 9 müze ilave edildiğini ifade eden Fellahi, Erdebil eski çarşısının da düzenlendiğini belirtti.

Erdebil ili bir milyon 248 bin nüfusla Gilan, Zencan ve Doğu Azerbaycan illeri ile komşudur. İlde turizm, tarım ve sanayi yönünden önde gelen İran illerindendir.

Meşkin Şehr asma körüsü, dağcılığın en iyi merkezlerinden Sebelan dağı ve Aloras kayak merkezi ile Sereyn sıcak suların Erdebil ilinin en önemli cazibelerindendir.

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2012