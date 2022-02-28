Oktay: Ukrayna-Rusya müzakereleri son derece kritiktir

AA’nın bildirdiğine göre, Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna'nın topraklarını hedef alan işgal girişiminin, uluslararası hukukun net ihlali olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerinin çok yönlü devam ettiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir. Bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiye'nin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir."

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2012

