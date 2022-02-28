İrancell İran'ın lider markası olarak seçildi

14. İran Endüstri Kahramanları Ulusal Festivali'nde 2021 yılında İran pazarının lider markası olarak İran'ın ilk ve en büyük dijital operatörü İrancell seçildi.

Festivalin kapanış töreni 26 Şubat Cumartesi akşamı bir grup İranlı ekonomik ve endüstriyel aktivistin katılımıyla Uluslararası Radyo ve Televizyon Konferans Merkezi'nde düzenlendi.

Bu törende, İran'ın önde gelen markasının plaketi ve heykeli, İrancell'in CEO'su Bijan Abbasi Arand'a verildi.

Bu festivalde yapılan değerlendirmelerde İran pazarının çeşitli alanlarda lider 100 markası belirlendi ve final töreninde bu 100 marka arasından ilk 20'ye giren marka özel bir plaket ve heykellerle onurlandırıldı.

İran Ulusal Sanayi ve Ekonomi Kahramanları Festivali, en iyi ve en başarılı İran şirketlerini onurlandırma alanında düzenlenen, ülkedeki en prestijli etkinliklerden ve ödüllerden biridir.

Bu festival 2005 yılından itibaren faaliyetlerine başlamış ve İranlı ustalara saygıyı ve milli servet yaratmayı birinci önceliği olarak koymaya çalışmıştır.

Sanayi, Maden ve Ticaret, İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah, Ekonomik İşler ve Maliye, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Merkez Bankası Başkanı, İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı gibi yetkililerin bu festivale katılması, törenin özel mevkiini gösteriyor.

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