Bursa'da karma dövüş sanatları organizasyonu gerçekleştirildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe, İran'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden 40 sporcu katıldı. Bursa Yunuseli Kongre Merkez'indeki etkinlik halka açık olarak gerçekleşti.

Bursa'da ilk olma niteliğindeki karma dövüş sanatları organizasyonunda yapılan mücadeleler sonucunda, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Afganistan, Kazakistan ve Türkiye'den katılan sporcular, kendi kulvarlarında birincilik için ter döktüler.

Gecenin sonunda Murodjon Kodirov, Khumoyun İbragimov, İbrahim Aladinov, Nursultan Asker, Guvanç Dadayev, Mikayılov Toğrul, Kemal Akif, Aslan Ashrafov, Köroğlu Kaibov, kendi kulvarlarında birinci olmayı başardılar.

Türkiye Karma Dövüş Sanatları Federasyon Başkanı Arif Arık, "Kadyrow Fighting League etkinliğinin ilkinin Bursa'da yapılması gurur verici.Birbirinden güzel maçlar ve çekişmeli maçlar izledik. Bursa'da düzenlenen bu organizasyona destek veren Bursa halkına ve değerli iş insanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerle inanıyorum ki MMA sporu daha ileri seviyelere gidecek" ifadelerini kullandı.

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