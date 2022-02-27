İran, Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yardımcı olmak için diplomatik rol oynamaya hazır

İran Cumhurbaşkanı,'İran İslam Cumhuriyeti, dış politikasının temel ilkelerine dayanarak tahakküme karşı çıkıyor ve tüm ulusların kendi kaderini tayin hakkını destekliyor'dedi.

Reisi,tüm taraflar, vatandaşların can ve mallarının korunmasının yanı sıra uluslararası hukuka ve insancıl hukuka saygıyı ciddiye almalıdır'ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı,'İran İslam Cumhuriyeti, NATO'nun onlarca yıllık yayılmacılığına ilişkin güvenlik endişelerini anlarken, tüm dünya ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğinin önemine vurgu yapıyor'dedi

Reisi,İran'ın mevcut durumdan çıkmak için tek adil ve sürdürülebilir çözümün diplomasi ve tüm tarafların uluslararası taahhütlerine samimi bağlılık olduğuna kesinlikle inandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı,'Daha önceki talimatları takiben, Dışişleri Bakanlığı ve diğer sorumlu kurumlar, başta Ukrayna'daki öğrencilerimiz olmak üzere tüm İran vatandaşlarını korumak için gerekli her türlü eylemi hızlandırmalıdır'ifadesini kullandı.