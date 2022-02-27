Bakıri bu akşam Viyana'ya dönüyor

Bakıri sorunları çözmek amacıyla görüşmeleri takip etmek için bu akşam belirli bir gündemle Viyana'ya dönecek.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, son toplantısında Viyana görüşmelerinden bugüne kadar elde edilen süreç ve sonuçları inceleyerek, kırmızı çizgimiz içinde olan İran'ın hukuki ve mantıksal taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini her zaman olduğu gibi vurguladı.

Viyana yaptırımlarını kaldırma müzakereleri son günlerde kritik bir dönemece ulaştı ve tüm müzakereciler ABD'nin siyasi kararını bekliyor.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün gece twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşma metnini ciddi bir şekilde inceliyoruz ve AB'nin dış politika şefi ve Viyana müzakerelerinin kıdemli koordinatörü Joseph Borrell ile bir telefon görüşmesi yaptım. Meslektaşım Ali Bakıri de Mora ile temas ve istişare halinde. Hepimiz iyi bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Kırmızı çizgilerimizi Batı'ya yansıttık" ifadesini kullandı.

Bakıri geçen hafta twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Haftalarca süren yoğun müzakerelerden sonra, bir anlaşmaya her zamankinden daha fazla yaklaştık, ancak her şey üzerinde anlaşmaya varılana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. Bu hedefe ulaşmak için gerçekçilikle savurganlıktan kaçınmak ve son dört yılın tecrübesine dikkat etmek gerekiyor. Karşı tarafın karar alma zamanı gelmiştir” dedi.

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